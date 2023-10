Beri pinjaman wang tanpa lesen, lelaki didenda RM3,000

TAMPIN: Seorang lelaki didenda sebanyak RM3,000 oleh Mahkamah Majistret Tampin di sini, selepas dia mengaku salah memberi pinjaman wang tanpa lesen di Gemas, bulan lalu.

Tertuduh, Goh Chun Wai, 27, membuat pengakuan berkenaan selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Majistret, Kartini Kasran. Berdasarkan pertuduhan, pada 7 September lalu, kira-kira pukul 5 petang, bertempat di sebuah rumah di Felda Jelai 3, Gemas, tertuduh telah didapati membantu pemberi pinjam wang dengan melanggar Sub Seksyen 5(1), Akta Pemberi Pinjaman Wang (APPW) 1951.

Oleh yang demikian, tertuduh telah melakukan kesalahan di bawah Seksyen 29 AA(1), APPW 1951 yang mana jika sabit kesalahan boleh dihukum penjara tidak lebih dua tahun atau denda tidak lebih RM20,000 atau kedua-duanya sekali. headtopics.com

Mengikut fakta kes, pada tarikh, masa dan lokasi yang sama, pengadu telah berminat dengan iklan pinjaman wang dan telah berurusan dengan individu dikenali dengan Nama Gai menerusi aplikasi WhatsApp. Pengadu kemudian telah gagal membuat pembayaran balik pinjaman dan telah menerima ugutan serta amaran supaya membuat pembayaran balik pinjaman berkenaan.Hasil siasatan mendapati tertuduh tidak berdaftar dengan Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT) bagi menjalankan aktiviti pinjam wang dan tertuduh didapati terlibat dalam menjalankan aktiviti pinjam wang tanpa lesen.

Katanya, barang-barang seperti rantai besi dan ibu kunci (padlock) yang begitu banyak dirampas dalam kereta tertuduh juga boleh dikaitkan dengan kes berkenaan.-UTUSAN.

