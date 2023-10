Beras import ikut harga pasaran, kata Anwar

Semalam, Pengarah Urusan Mydin Ameer Ali Mydin berkata monopoli Bernas dalam pengimportan beras menjadikan punca bekalan beras tidak mampu dibeli pengguna.

SEPANG: Perdana Menteri, Anwar Ibrahim berkata pengimportan beras adalah terkawal dan mengikut harga pasaran antarabangsa. Beliau diminta mengulas sama ada monopoli Bernas terhadap pengimportan beras menjadi punca bekalan beras tidak mampu dibeli pengguna.

“Saya tak dapat pastikan… tapi soal monopoli beras ini sudah diputuskan dulu dan ditandatangani untuk 10 tahun. “Jadi kita kena runding. Tetapi kita boleh teliti,” katanya yang ditemui selepas solat Jumaat di Dengkil, tadi. headtopics.com

Semalam, Pengarah Urusan Mydin Ameer Ali Mydin berkata monopoli Bernas dalam pengimportan beras menjadikan punca bekalan beras tidak mampu dibeli pengguna.Related news

Read more:

fmtoday »

Imported rice follows national price, says PMNegotiations are still needed to sort out the issue of Bernas’ rice monopoly, says Anwar Ibrahim. Read more ⮕

Nearly 20,000 underprivileged pupils receive healthy lunches: BernasKUALA LUMPUR: Nearly 20,000 underprivileged pupils from 93 primary schools in Kedah, Perlis, Kelantan and Terengganu, have received sponsored balanced... Read more ⮕

Utamakan kedaulatan negara dalam rundingan WHO CA+; pindaan IHR 2005, kata menteriDr Zaliha Mustafa berkata perkara itu belum dimuktamadkan dan masih dalam rundingan. Read more ⮕

Jadi ‘bahan ketawa’, bos Mydin kritik kerajaan tangani bekalan berasAmeer Ali Mydin berkata kekurangan gula dijangka akan berlaku ketika diwawancara dalam rancangan ‘Stakeholders, with Shireen’. Read more ⮕

Bekalan beras putih tempatan untuk Pahang diedar hari iniBekalan beras putih tempatan untuk Pahang diedar hari ini Read more ⮕

Pahang terima 900 metrik tan beras putih tempatanPahang terima 900 metrik tan beras putih tempatan Read more ⮕