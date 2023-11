Belanjawan kurang biaya kesihatan mental, kata NGO

Presiden Persatuan Kesihatan Mental Malaysia Andrew Mohanraj berkata, belanjawan dibentangkan Perdana Menteri Anwar Ibrahim bulan lalu tidak mengkhususkan pembiayaan bagi menyokong keperluan operasi NGO dalam bidang itu.

“Ia tidak bertujuan memberi bantuan kewangan kepada NGO kesihatan mental yang kebanyakannya berdepan kesukaran terus beroperasi,” katanya kepada FMT. Bekas Ketua Pengarah Kesihatan Dr Noor Hisham Abdullah sebelum ini menganggarkan hanya 20% individu yang berdepan isu kesihatan mental mendapatkan bantuan profesional, dengan melihat bilangan rendah itu berkait dengan stigma sosial serta kurangnya pendidikan.

“Kami juga memerlukan dana tanpa had untuk mengukuh, membangun dan mengembangkan perkhidmatan kesihatan mental komuniti dan melestarikan usaha kami,” katanya. Faith Foo dari Abri Integrated Mental Health, berkata kekurangan peruntukan oleh kerajaan bagi perkhidmatan kaunseling menambah beban dihadapi klinik serta kaunselor kesihatan mental.

