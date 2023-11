Bayi 12 bulan tidak sedarkan diri dalam jagaan taska di Melaka

Ketua Polis Daerah Melaka Tengah ACP Christopher Patit berkata kejadian berkenaan dimaklumkan pemilik taska terbabit kepada bapa bayi itu menerusi mesej pesanan suara WhatsApp kira-kira 9.30 pagi. “Bapa kepada bayi berkenaan yang berusia 30 tahun itu dimaklumkan oleh pemilik taska bahawa bebola mata hitam anaknya bergerak ke atas ketika sedang dimandikan dan dipakaikan baju selain turut bertanya sama ada mangsa pernah diserang sawan atau tidak.

“Bapa mangsa kemudian bergegas ke taska itu dan mengambil anaknya untuk dibawa ke Hospital Melaka bagi mendapatkan rawatan sebelum membuat laporan polis pada 12.31 tengah hari semalam,“ katanya dalam kenyataan di sini hari ini.

Beliau berkata pemeriksaan awal doktor mendapati bayi berkenaan mengalami pendarahan di bahagian kepala dan kini masih dirawat di hospital itu. Beliau berkata bapa mangsa turut memaklumkan bayinya itu pernah terjatuh ketika berada dalam jagaan taska berkenaan dan mengalami bengkak di dahi serta lebam di pipi dalam kejadian pada Jumaat (27 Okt) lepas.

Christopher berkata pemilik taska berkenaan memberi alasan punca kecederaan itu disebabkan mangsa terjatuh daripada kerusi bouncer. Beliau berkata siasatan terperinci berhubung kejadian itu sedang dijalankan bagi mengetahui punca sebenar kanak-kanak itu tidak sedarkan diri.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

THESUNDAILY: Taman Arkeologi Angkor terima lebih setengah juta pelawat antarabanga sepanjang 10 bulan tahun iniPHNOM PENH: Taman Arkeologi Angkor yang terkenal di Kemboja menerima sejumlah 602,570 pelawat asing dalam tempoh 10 bulan pertama tahun ini, iaitu pen...

Source: theSundaily | Read more ⮕

UMONLINE: Risiko bencana: Jabatan Hutan pantau taman eko rimbaika dilihat maklumat dari MetMalaysia, di Negeri Sembilan risikonya masih rendah, bagaimanapun kami sentiasa memantau.

Source: UMonline | Read more ⮕

PAULTAN: Ora Good Cat EV, Haval SUVs, Cannon pick-up to be assembled in MelakaEP Manufacturing Berhad (EPMB), via its subsidiary PEPS-JV (Melaka), has signed a memorandum of understanding (MoU) with Great Wall Motor Sales Malaysia to set up a local assembly and manufacturing programme in Malaysia. The collaboration …

Source: paultan | Read more ⮕

STARONLINE: Senior citizen denies caressing and hugging woman, claims trial in MelakaPETALING JAYA: Some parents have decided not to send their children to school during Palestine Solidarity Week over concerns of such programmes relating to conflicts in other countries.

Source: staronline | Read more ⮕

UMONLINE: Kes rogol, cabul kanak-kanak antara tertinggi di MelakaKes rogol, cabul kanak-kanak antara tertinggi di Melaka

Source: UMonline | Read more ⮕

UMONLINE: Kes rogol, cabul kanak-kanak antara tertinggi di MelakaJenayah rogol dan cabul melibatkan mangsa kanak-kanak dan remaja antara kes tertinggi direkodkan Polis Diraja Malaysia (PDRM) Kontinjen

Source: UMonline | Read more ⮕