Bapa ditahan tumbuk, tendang anak 12 tahun

PETALING JAYA: Seorang kanak-kanak lelaki cedera ditumbuk dan ditendang bapa kandungnya di Kampung Perah dekat Gerik semalam, sehari selepas mangsa menyambut ulang tahun kelahirannya.

Ketua Polis Gerik Zulkifli Mahmood berkata siasatan awal mendapati mangsa dibawa ibu saudara ke rumahnya sekitar 6 petang Sabtu lalu bagi menyambut hari jadi mangsa."Sekitar 5 petang Ahad, bapa mangsa ke rumah tersebut lalu terus menumbuk dan menendang belakang badan mangsa," katanya menurut Sinar Harian.Mangsa dibawa ke Hospital Gerik dan disahkan mengalami kecederaan tisu lembut di belakang badan serta peha, menurut polis.

