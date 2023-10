Bank perlu henti kejar untung sahaja

DALAM pembentangan Belanjawan 2024, Perdana Menteri, Datuk Seri Anwar Ibrahim ada menyebut mengenai pendekatan sektor kewangan Islam di negara ini yang masih belum memenuhi maksud maqasid syariah berteraskan keadilan dan maslahat buat semua.

Bagi saya, usaha kerajaan memperkasakan VBI patut dipandang serius oleh kita semua khususnya industri perbankan, takaful dan pasaran modal. Transformasi objektif perniagaan daripada keuntungan semata-mata kepada keuntungan, manusia dan planet menjamin keadilan dan akses perkhidmatan kewangan yang sama rata.

Polisi ini selaras dengan keperluan maqasid syariah dalam pemeliharaan agama, nyawa, keturunan, akal dan harta. Ia juga memenuhi keperluan Matlamat Pembangunan Lestari (SDG) 2030 yang ditetapkan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) dalam membasmi kemiskinan dan kesejahteraan kehidupan. headtopics.com

Sebagai contoh, pelbagaikan dan perbanyakkan produk takaful mampu milik untuk semua golongan masyarakat bagi melindungi diri, keluarga dan aset bagi kesejahteraan kehidupan. Juga, galakkan industri perbankan menawarkan produk perkongsian keuntungan bersama pelanggan sambil mengurangkan pergantungan kepada pembiayaan.

Galakan penerbitan sukuk hijau dalam pelbagai instrumen termasuk wakaf yang boleh memberi impak kepada pemeliharaan alam sekitar dan pendidikan masyarakat setempat. Akhir sekali, perkenal pendigitalan perkhidmatan kewangan yang memanfaatkan kewangan sosial seperti teknologi rantaian blok dalam kutipan zakat dan pengurusan dana Islam secara digital. – UTUSAN headtopics.com

