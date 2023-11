Banjir: Bina pusat pemindahan selamatkan lembu

Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website.

THESUNDAILY: Polis tahan seorang lelaki seludup arak lebih RM700,000MUAR: Seorang lelaki ditahan dipercayai terlibat dalam kegiatan penyeludupan minuman keras pelbagai jenama tanpa cukai melibatkan rampasan bernilai RM...

FMTODAY: Mangsa banjir di Perak meningkatJawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri berkata seramai 316 orang daripada 90 keluarga kini ditempatkan di pusat pemindahan.

THESUNDAILY: Banjir paling buruk di Kampung Batu 9 dan 10 Changkat Jong: PendudukTELUK INTAN: Banjir yang melanda daerah ini susulan cuaca tidak menentu dengan ribut petir dan hujan lebat sehingga apabila paras air naik secara mend...

UMONLINE: Penduduk lega JPS segera atasi masalah banjirPenduduk Kampung Bahagia di sini yang kediaman mereka dilanda banjir kilat akibat hujan lebat dan feno­mena air pasang besar kelmarin

UMONLINE: Letih cuci rumah setiap kali banjir kilatPenduduk beberapa buah kampung dan taman perumahan di sini terpaksa mengambil masa lama untuk mencuci rumah mereka yang dipenuhi lumpur

FMTODAY: Mangsa banjir meningkat di Perak, 1 lagi PPS dibukaSeramai 373 mangsa daripada 107 mangsa kini ditempatkan di empat pusat pemindahan sementara termasuk satu yang baru dibuka di Hilir Perak.

