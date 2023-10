Bangunkan silibus penjagaan tandas secara khusus di sekolah

KUALA LUMPUR, 30 Okt (Bernama) -- Silibus spesifik berkaitan etika penggunaan tandas dan kepentingan menjaga kemudahan itu perlu dibangunkan secara bersepadu di sekolah.

“Ia (etika) diberitahu secara umum. Ada sesetengah sekolah mempunyai etika penjagaan tandas yang ditampal di dinding-dinding tandas, namun, ia tidak memadai, ia perlu diajar secara khusus dan praktikal.

Pada masa sama, beliau berharap silibus yang dicadangkan juga menitikberatkan aspek keindahan tandas kerana ia sama penting dalam menjalankan advokasi mengenai kebersihan tandas, selain menyarankan Kementerian Pendidikan (KPM) untuk menganjurkan kempen tandas bersih di peringkat kebangsaan dan memberikan anugerah kepada sekolah yang mempunyai tandas paling bersih dan mempunyai persekitaran yang indah. headtopics.com

Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sebelum ini dilaporkan berkata anak-anak di sekolah perlu dididik aspek kebersihan termasuk dilatih melaksanakan aktiviti mencuci tandas sebagai satu daripada aspek pembelajaran dan beliau turut membangkitkan mengenai tandas sekolah yang kebanyakan rosak dan kotor.

“Pelajar dan murid juga digalakkan membuat aduan jika mendapati ada rakan-rakan yang mengotorkan tandas atau melakukan vandalisme selain mengingatkan ibu bapa tentang peranan suri teladan mereka kepada anak-anak di rumah dalam menjaga kebersihan tandas. headtopics.com

Sementara itu, Pensyarah Kanan Fakulti Pengajian Bahasa Utama, Universiti Sains Islam Malaysia (USIM) Dr Hayati Ismail berkata kerajaan sudah menjalankan tanggungjawab untuk menyediakan prasarana yang baik dengan penyelenggaraan kecil tandas di sekolah-sekolah seluruh negara, maka tindakan seterusnya adalah memastikan kemudahan itu dipelihara sebaiknya.

