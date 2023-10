Bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi: Masih ada agensi kerajaan belum laksanakan

Ahli Dewan Negara, Profesor Datuk Seri Dr. Awang Sariyan berkata, perkara itu berdasarkan Program Audit Bahasa Melayu oleh Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) sejak 2013.

“Dalam bidang pendidikan, bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu tinggi kian mengecil pe­ranannya kerana nilai rendah yang diberikan kepada bahasa Melayu dalam penerbitan ilmiah dan kuliah. “Alhamdulillah kedua-dua aspek, iaitu taraf dan mutu bahasa banyak meningkat sebagai kesan program Audit Bahasa Melayu di badan-badan kerajaan,” katanya kepada Utusan Malaysia, semalam.

Perdana Menteri memberi peringatan itu kelmarin, terutama pihak dalam kalangan syarikat tempatan atau institusi pengajian tinggi untuk mengutamakan perkara itu. Mengulas lanjut Awang Sariyan berkata, arahan Anwar itu menepati Perkara 152(6) Perlembagaan Persekutuan tentang bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi. headtopics.com

“Dalam urusan bertulis, bukan hanya surat-menyurat bahkan semua dokumen diliputi, seperti pekeliling, minit mesyu­arat, memo, memorandum, laporan dan maklumat peragaan di premis pejabat.

