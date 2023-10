Bad Indigo Meninggal Dunia Akibat Serangan Jantung, Bekas Isteri Terkejut Terima Berita

Industri seni tanah air telah digemparkan dengan berita pemergian salah seorang ahli kumpulan Indigo iaitu Bad yang telah meninggal dunia, semalam (26 Oktober).

Bekas isteri terkejut berita pemergian Bad Indigo Berita pemergian bad itu turut membuatkan bekas isterinya yang juga penyanyi, Sharifah Nur Ashira Aziz terkejut serta tidak sangka. Tahu Bad mempunyai masalah jantung ketika masih bersama Jelas penyanyi itu, dia mengetahui Bad mempunyai masalah jantung kerana arwah ada memberitahunya ketika mereka masih menjadi pasangan suami isteri.

“Sebelum ini arwah memang ada cakap dia ada masalah jantung. Dia juga pernah tunjukkan saya ubat-ubatan yang dia makan supaya saya tahu jika terjadi apa-apa padanya. Dah lama tak berhubung & bawa haluan masing-masing lepas bercerai Katanya lagi sejak berpisah pada Jun lalu mereka telah membawa haluan sendiri selain memaklumkan sudah lama tak berhubung dengan bekas suami. headtopics.com

“Saya sudah lama tidak berhubung atau berjumpa dengan arwah sejak berpisah. Masing-masing bawa haluan sendiri. Tapi saya nampak perubahan arwah semakin sihat dan baik menerusi perkongsiannya dalam TikTok.Untuk makluman, Ashira dan Bad merupakan bekas peserta Gegar Vaganza pada musim ke tujuh dan mereka mendirikan rumah tangga pada 11 Mac 2021.

Read more:

therakyatpost »

Rebah di tempat kerja, Bad Indigo disahkan meninggal duniaRebah di tempat kerja, Bad Indigo disahkan meninggal dunia Read more ⮕

Bekas PM China meninggal dunia akibat serangan jantungBekas PM China meninggal dunia akibat serangan jantung Read more ⮕

From ‘bad boy’ to top batsmanA woman who filmed herself arguing with the police after she verbally abused a hospital staff member was sentenced to five weeks and five days’ jail and fined S$600 on Wednesday. Read more ⮕

Actor Matthew Ho A Bad BF For Fussing Over GF's Photography Efforts?We often dream of our favourite celebrities being the perfect partner but reality usually doesn't live up to the dream. Hong Kong actor Matthew Ho Kwong Pui Read more ⮕

Bella pecah rekod hasilkan bunyi `purr’ paling kuat duniaSeekor kucing bernama Bella yang berusia 14 tahun dari United Kingdom (UK) berjaya meraih gelaran Rekod Dunia Guinness Read more ⮕

Bayi perempuan maut tertinggal dalam keretaKUALA TERENGGANU: Seorang bayi perempuan berusia setahun empat bulan ditemukan meninggal dunia selepas dipercayai ditinggalkan di dalam kereta di sebu... Read more ⮕