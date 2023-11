Australia rekod Oktober bulan paling kering sejak 2002

Semua negeri dan wilayah di Australia, kecuali Victoria, mengalami taburan hujan yang rendah pada Oktober, lapor Xinhua memetik laporan BOM yang dikeluarkan pada Rabu. Bagi Australia Barat, ia mencatatkan Oktober paling kering dalam rekod sejak set data negara bermula pada 1900, dengan taburan hujan di seluruh negeri sebanyak 83.5 peratus di bawah purata.

Sementara itu, taburan hujan lebih tinggi daripada purata direkodkan di kebanyakan bahagian di timur Victoria sehingga New South Wales. Menurut BOM suhu purata kebangsaan bagi Oktober adalah 1.05 darjah Celsius lebih panas daripada purata 1961-1990 untuk seluruh Australia, disebabkan sistem tekanan tinggi yang mendominasi benua itu.

Cuaca panas dan kering, serta angin yang bertiup kencang, menimbulkan bahaya kebakaran “ekstrim yang boleh mencetuskan bencana” di beberapa bahagian Australia, dengan beberapa kebakaran rumput dan belukar berlaku di seluruh bahagian utara dan timur negara itu.

Pada Oktober, tenggara Australia pula mengalami “keadaan seperti musim sejuk”, dengan angin sejuk yang kuat bertiup di wilayah itu. “Pada 25 dan 26 Okt, sebahagian besar Australia Selatan, Victoria, Tasmania, New South Wales dan barat daya Queensland mengalami suhu maksimum harian 4 hingga 8 darjah Celsius, lebih sejuk daripada purata Oktober,“ menurut biro itu.

Pada Oktober juga, beberapa sentimeter salji direkodkan di kawasan tinggi di selatan dan tengah Tasmania serta kawasan Alpine di Victoria. -

