Audi A5 Sportback S Line – Sport eksekutif berjaya

Nama “Sportback” selalunya melambangkan sebuah kereta ‘sedan’ yang ingin menampilkan ciri-ciri sport, tetapi tidak pula ingin membawa fizikal ‘hatchback’. Sejak akhir-akhir ini juga, penampilan kereta-kereta berkonsepkan “fastback” atau “sportback” ini dengan 4/5 pintu berbanding jenis 2/3 pintu yang mana jenis ini juga dikenali sebagai “coupe”.

Bahagian bumbung Audi A5 seolah-olah direka dengan satu ‘garisan’ cembung yang dirangkakan dalam satu ‘garisan’ yang tidak putus. Ini bermakna bahagian belakangnya tidak ‘terpisah’ atau membentuk bahagian ‘punggung’ yang asing. Sudah tentu rekaan ini memberikan aruhan aerodinamik yang membolehkan kenderaan ini meluncur laju ‘memotong’ angin.

Dalam keadaan rekaan minimalis Audi A5 ini, masih dapat dilihat logo “ S-LINE” pada kiri dan kanannya serta, logo QUATTRO dan A5 sebagai pengenalan diri kereta ini. Bagi yang masih belum tahu maksud Quattro, ia bermaksud pacuan semua roda, yang secara konsepnya lebih kurang sama dengan pacuan 4 roda, tetapi lebih efisien. headtopics.com

Seperti BMW M series, atau TOYOTA GR SPORT series, AUDI A5 S – LINE juga di sertakan logo “S” yang bukan hanya pada tempat duduk, juga pada permukaan bawah stereng pemandu. Penggunaan meter TFTnya yang begitu luas dan panjang, membolehkan pemandunya tidak perlu untuk menjeling pada paparan skrin “infotainment”, kerana meter TFT tersebut boleh diubah penampilan mengikut menu yang dipilih.

S-Line yang didatangkan dengan suspensi sport, membolehkan kereta ini mencengkam dalam kelajuan agresif dalam selekoh-selekoh tanpa sebarang kejadian yang tidak diingini. Pencapaian kelajuan yang lebih daripada 200kmj adalah sesuatu yang tidak pernah dikecewakan. headtopics.com

Untuk kereta mewah seperti ini, harga pasarannya yang mencecah hampir RM450,000 tanpa cukai jalan dan kos pendaftaran, bantuan pemanduan elektronik, sudah tentu didatangkan dengan spesifikasi yang optimum.

Iraqi Audi Driver Crashes into Ambulance at Traffic Light in Putrajaya, Injuring Everyone OnboardJust recently, 2 medical assistants, including the driver and patient suffered injuries after their ambulance was hit by a driver in an Audi TT FSI at Read more ⮕

[Watch] Audi Driver Who Crashed Into Ambulance In Putrajaya Did Not Run Red LightFortunately, the patient was not harmed in the incident. Read more ⮕

Malaysians continue to rally in support of PalestiniansKUALA LUMPUR: Malaysians nationwide continued to rally in solidarity with Palestine yesterday, in line with Malaysia’s stand to support the beleaguere... Read more ⮕

Hidup baharu menanti Muggnisuari dan anak-anakSumbangan setinggi RM430,000 berjaya dikumpul untuk keluarga yang dibelenggu kemiskinan itu. Read more ⮕

Liga Super: Kijang Hijau berjaya elak jadi lauk Harimau SelatanKOTA BHARU: Skuad Kijang Hijau berjaya mengelak daripada menjadi 'lauk' Harimau Selatan apabila tewas 0-2 di tangan juara Liga Super itu pada aksidi Stadium Sultan Muhammad IV, di sini sebentar tadi. Read more ⮕