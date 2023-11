Arab Saudi calon tunggal hos Piala Dunia 2034

Arab Saudi yang sudah me­labur berbilion dolar dalam bola sepak bersedia untuk menganjurkan Piala Dunia selepas Sepanyol, Portugal, Maghribi dan negara-negara Amerika Selatan berkongsi penganjuran edisi 2030.Pada edisi tersebut, pasukan kebangsaan Arab Saudi mengejutkan dunia apabila menumbangkan Argentina di peringkat kumpulan sebelum Lionel Messi dan rakan sepasukannya akhir­nya muncul juara Piala Dunia.

Selepas bidaan penuh untuk edisi 2030 dan 2034 diserahkan kepada FIFA, penilaian akan dilakukan sebelum undian dibuat pada mesyuarat kongres badan induk bola sepak dunia itu hujung tahun depan. Sekiranya tiada pesaing lain membida, Arab Saudi dilihat berpeluang cerah untuk diumumkan sebagai tuan rumah dengan edisi 2034 adalah giliran benua Asia untuk menganjurkannya.

Australia yang sebelum ini menyatakan hasrat untuk membida hak tuan rumah, akhirnya secara rasmi menarik diri dan meninggalkan Arab Saudi sebagai calon tunggal dari Asia. “Kami membatalkan hasrat membida hak penganjuran tuan rumah Piala Dunia FIFA 2034 selepas mengambil kira semua faktor dan kami mencapai ke­simpulan untuk tidak berbuat demikian,” kata Persatuan Bolasepak Australia dalam satu kenyataan kelmarin.

Arab Saudi pada mulanya berminat untuk membida Piala Dunia 2030 bersama Mesir dan Greece, namun cadangan itu terpaksa dilupakan selepas FIFA memberi keutamaan kepada idea penganjuran membabitkan tiga benua yang bakal memasuki tahun ke-100 saingan itu.

Hasil daripada penggiliran benua itu, FIFA ha­nya membuka tawaran kepada anggota konfederasi Asia dan Oceania untuk memohon penganjuran Piala Dunia 2034 nanti. – AGENSI/UTUSAN

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

THESUNDAILY: Sidang tergempar OIC: Saya telah minta Menteri Luar hubungi Turkiye, Arab SaudiKUALA LUMPUR: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim (gambar) berkata beliau telah meminta Menteri Luar Datuk Seri Dr Zambry Abdul Kadir menghubungi...

Source: theSundaily | Read more ⮕

DAILYEXPRESS_MY: Muaythai: Yan menang emas Sukan Tempur DuniaKota Kinabalu: Juara dunia dari Sabah, Yan Jia Chi meneruskan prestasi cemerlangnya untuk memenangi satu lagi pingat emas pada Sukan Tempur Dunia di Riyadh, Arab Saudi pada Ahad.

Source: DailyExpress_MY | Read more ⮕

THESUNDAILY: Arab world condemns Israeli attack on Jabalia refugee camp in GazaISTANBUL: The Arab world moved swiftly to condemn Israeli airstrikes Tuesday on the Jabalia refugee camp in northern Gaza which left hundreds dead and...

Source: theSundaily | Read more ⮕

THESUNDAILY: Negara Arab kecam serangan Israel ke atas kem pelarian Jabalia di GazaISTANBUL: Negara-negara Arab mengutuk serangan udara Israel ke atas kem pelarian Jabalia di utara Gaza pada Selasa hingga menyebabkan ratusan terbunuh...

Source: theSundaily | Read more ⮕

GIZMOCHINA: Hong Kong’s Animoca Teams Up with Saudi Arabia’s Neom to Promote Web3The two companies plan to work on special tech projects, known as Web3 services, that could set the stage for what tech growth looks like

Source: gizmochina | Read more ⮕

STARONLINE: Anwar asks Foreign Minister to contact Turkiye, Saudi over OIC emergency meetingPETALING JAYA: For Denmark’s world No. 1 Viktor Axelsen (pic), nothing is more important than his health.

Source: staronline | Read more ⮕