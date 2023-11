Arab Leaders Call for Ceasefire in Gaza, US Secretary of State Expresses Concerns

Arab leaders urge immediate ceasefire in Israel's military offensive in Gaza, but US secretary of state Antony Blinken argues that it would allow Hamas to regroup and attack again. Jordan and Egypt's foreign ministers push for a cessation of hostilities, emphasizing the need to prioritize the establishment of peace. Blinken's visit is his second to the region since the conflict began on Oct 7.

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

UMONLINE: Gaza terkini: Blinken jumpa Netanyahu desak ‘langkah konkrit’ melindungi orang awam GazaGaza terkini: Blinken jumpa Netanyahu desak 'langkah konkrit' melindungi orang awam Gaza termasuk kemungkinan gencatan senjata.

Source: UMonline | Read more »

UMONLINE: Gaza terkini: Beribu-ribu pekerja Palestin di Israel dihantar pulang ke GazaGaza terkini: Beribu-ribu pekerja Palestin di Israel dihantar pulang ke Gaza dan mereka ini dipercayai telah ditahan sebelum ini.

Source: UMonline | Read more »

UMONLINE: Gaza terkini: Kemasukan trak bantuan belum mampu tampung keperluan harian GazaGaza terkini: Kamasukan trak bantuan belum mampu tampung keperluan harian Gaza terutama di kawasan utara yang terus di kepung Israel.

Source: UMonline | Read more »

UMONLINE: Gaza terkini: Tiada gencatan senjata, Israel dakwa sudah kepung Bandar GazaGaza terkini: Tiada gencatan senjata, Israel dakwa sudah kepung Bandar Gaza dengan ramai rakyat Palestin cuba lari ke selatan.

Source: UMonline | Read more »

UMONLINE: Gaza terkini: Tentera Israel sasar panel solar yang menjadi satu-satunya sumber elektrik di GazaGaza terkini: Tentea Israel sasar panel solar yang menjadi satu-satunya sumber elektrik di Gaza terutama untuk mengecaj alat perhubungan.

Source: UMonline | Read more »

UMONLINE: Gaza terkini: Lagi 47 trak bantuan kemanusiaan masuk GazaGaza terkini: Lagi 47 trak bantuan kemanusiaan masuk Gaza

Source: UMonline | Read more »