APMM lupus 90 bot nelayan asing di Kelantan

: Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) telah melupuskan 90 bot nelayan asing (BNA) yang dirampas kerana menceroboh perairan negara di Kelantan sejak 2015 hingga tahun ini.

Timbalan Ketua Pengarah (Pengurusan) APMM Mohd Norzam Mustafa berkata proses pelupusan itu dilakukan selepas bot-bot berkenaan dilucut hak oleh mahkamah. “Ada tiga lagi bot nelayan asing di Tok Bali, Pasir Puteh yang masih dalam proses mahkamah dijangka dilupuskan tahun ini.Tindakan melupuskan bot dilakukan bagi memberi amaran serta memastikan perairan negara kita bebas daripada dicerobohi oleh nelayan warga asing,“ katanya.

Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas menyaksikan proses penenggelaman BNA bersama tukun tiruan di perairan Kuala Besar, di sini, dan turut hadir ialah Pengarah APMM Kelantan Kepten Maritim Syed Nor Adli Syed Ab Rahman serta Pengurus Besar Kanan Aset Semenanjung Malaysia Petronas Carigali Sdn Bhd Hafiz Azzad Zubir. headtopics.com

