Aplikasi PAS bawa ‘risiko keselamatan’, kata pakar teknologi

Aplikasi MyOnePAS keluaran PAS menawarkan fungsi e-dompet, maklumat waktu solat dan tambah nilai. (Gambar Facebook)

PETALING JAYA: Pakar teknologi membangkitkan isu keselamatan berkait aplikasi super PAS, yang memuatkan ciri seperti e-dompet dan perkhidmatan pembayaran bil, kerana tidak boleh dimuat turun daripada platform berdaftar.T Murugason, ketua pegawai eksekutif Novem CS, syarikat keselamatan siber berkata, memuat turun aplikasi membawa risiko signifikan.

“Memandangkan aplikasi dimuat turun dari sumber selain kedai maya rasmi dilaksanakan Apple dan Google, pengguna lebih berisiko berdepan perisian hasad atau berbahaya lain,” katanya kepada FMT.“Tambahan pula, ada aplikasi mungkin dibenam perisian intip yang boleh mengambil butiran peribadi daripada peranti anda dan memberikannya kepada pihak yang tidak baik,” katanya. headtopics.com

Murugason berkata lebih baik jika pengguna memuat turun aplikasi dari kedai maya rasmi memandangkan platform seperti itu melakukan saringan menyeluruh untuk memastikan bebas daripada perisian hasad. Jurutera perisian, L Raaj menasihatkan pengguna tidak memuat turun aplikasi itu buat masa ini kerana risiko keselamatan berkait dengannya adalah “tinggi”.

Bagaimanapun, beliau memahami kenapa parti itu melancarkan aplikasi berkenaan sebagai Pakej Aplikasi Android (APK). APK adalah format fail digunakan untuk memasang aplikasi Android dan mengandungi komponen perlu bagi pemasangan aplikasi, termasuk kod, sumber, dan maklumat aplikasi. headtopics.com

Raaj, CEO agensi pemasaran teknologi Techmonquay, berkata pembangun mungkin memilih memperkenalkan aplikasi pada awalnya sebagai APK kerana integrasi dalam kedai maya mungkin memakan masa.

