Anwar solat Jumaat di Masjid Al-Hilmi, Dengkil

PUTRAJAYA: Perdana Menteri, Datuk Seri Anwar Ibrahim menunaikan solat Jumaat bersama rakyat di Kampung Dato’ Ahmad Razali, dekat sini.

Beliau yang tiba kira-kira pukul 1.07 tengah hari disambut Menteri di Jabatan Perdana Menteri (Hal Ehwal Agama), Datuk Dr. Mohd. Na’im Mokhtar serta jemaah yang lain. Solat yang diimamkan oleh imam jemputan dari Masjid Raja Haji Fisabilillah, Cyberjaya, Ustaz Mohammad Khidir Ngah itu disertai lebih 1,000 jemaah.

Anwar bersama jemaah kemudian mendengar khutbah bertajuk Dunia Sementara, Akhirat Selamanya’ yang disampaikan imam Masjid Al-Hilmi, Muaz Ishak. Isi khutbah yang disediakan Jabatan Agama Islam Selangor (Jais) itu antara lain mengajak umat Islam untuk memanfaatkan peluang semasa hidup dengan memperbanyakkan amalan kebaikan. headtopics.com

Jelasnya, amalan kebaikan itu penting dibawa sebagai bekalan ke akhirat selain memohon semua jemaah agar berdoa dalam setiap waktu solat agar Allah SWT supaya mengurniakan keamanan serta kesejahteraan kepada rakyat Palestin.

Selesai solat Jumaat, Perdana Menteri bersama jemaah turut menunaikan solat hajat dan qunut nazilah bagi mendoakan kesejahteraan dan keselamatan umat Islam di Palestin.

Read more:

UMonline »

Anwar says threats over his Israeli govt criticism came from European MPsPETALING JAYA: Prime Minister Anwar Ibrahim says the “threats” he received over his criticism of the Israeli government following the war in Gaza were in the form of “statements” by European MPs. Read more ⮕

Anwar receives threat over his Israeli govt criticism, his security to be beefed upPETALING JAYA: The police will beef up Prime Minister Anwar Ibrahim’s security after he disclosed that he was threatened over his criticisms of the Israeli government. Read more ⮕

Negara Barat perlu berhenti bersifat munafik-AnwarPerdana Menteri, Datuk Seri Anwar Ibrahim menggesa supaya negara-negara Barat berhenti bersikap munafik dengan bercakap tentang demokrasi, Read more ⮕

PM Anwar: Govt depts should not entertain letters not written in the Malay languageCYBERJAYA, Oct 25 — Prime Minister Datuk Seri Anwar Ibrahim today reminded all government departments not to entertain any letters written in a language other than the national... Read more ⮕

Pulangkan semula surat jika tak guna bahasa Melayu, kata AnwarPerdana Menteri berkata memberi peringatan itu kepada sektor awam dan swasta bagi memastikan mereka menggunkan bahasa kebangsaan. Read more ⮕

PDRM Bakal Tingkatkan Kawalan Keselamatan Anwar IbrahimPerdana Menteri telah menerima jumlah ugutan yang banyak daripada beberapa negara Amerika Syarikat (AS), Eropah dan Israel. Read more ⮕