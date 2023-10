Anwar perlu fokus ‘laksana lebih’, bukan jaga hati semua, kata TMJ

Tunku Ismail Sultan Ibrahim muncul dalam podcast Keluar Sekejap kendalian Khairy Jamaluddin dan Shahril Hamdan pada Ahad. (Gambar Facebook Keluar Sekejap)

“Memang niat nak buat sesuatu itu ada, tapi dia perlu ‘laksana lebih banyak’ atau berani dalam membuat sebarang keputusan, tak boleh jaga hati setiap orang. Buat apa saja keputusan demi kebaikan negara, sungguhpun kadangkala perlu jadi pembenci.

“Kalau anda muda, tetapi lebih kepada populis dengan hanya bercakap berdasarkan teori tanpa praktik, anda tak patut berada dalam bidang politik. “Perlu ada seseorang yang mampu membawa dinamik berbeza, yang boleh kaitkan dengan senario negara kini mahupun masa depan. headtopics.com

“Agenda pertama saya adalah meminta sedikit kelonggaran dan sokongan daripada kerajaan persekutuan supaya kami boleh menaikkan lagi mutu pendidikan di Johor.

