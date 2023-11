Annuar, Shahidan tambah nilai AJK Pas Pusat

Menurutnya, pada masa sama mereka merupakan orang lama dalam politik dan mempunyai pengalaman dalam mentadbir negara selaku bekas menteri. “Saya rasa kita ada nilai tambah dan pada masa sama kedua-dua ‘figura’ ini boleh menyumbang kepada parti secara rasmi atas nama kepimpinan Pas,” katanya kepada pemberita ketika ditemui selepas Majlis Konvensyen Integriti Negeri Kelantan Tahun 2023 yang dirasmikan oleh Menteri Besar Datuk Mohd. Nassuruddin Daud di Kompleks Kota Darulnaim, di sini hari ini.

Utusan Malaysia kelmarin melaporkan Annuar dan Shahidan merupakan antara sembilan AJK Pas yang diumumkan oleh Setiausaha Agung Pas, Datuk Seri Takiyuddin Hassan. Pelantikan itu menyaksikan bekas Ahli Parlimen Ketereh itu dilantik sebagai Timbalan Pengarah Pilihan Raya.Annuar mampu membentuk gabungan mantap bersama Menteri Besar Kedah, Datuk Seri Muhammad Sanusi Md. Nor selaku Pengarah Pilihan Raya Pas.

Katanya, Kedua-dua pemimpin itu mempunyai keistimewaan dan pengalaman masing-masing dalam arena politik tanah air. “Sanusi lahir dan berjuang dalam Pas serta tahu perjuangan parti ini macam mana. Annuar ada banyak pengalaman dalam mentadbir organisasi peringkat kebangsaan sama ada politik atau tidak. Jadi saya rasa gabungan ini sangat baik,” ujarnya.

