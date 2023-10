Anggota polis didakwa pukul ibu mentua dengan tangan

: Seorang anggota polis berpangkat sarjan mengaku tidak bersalah di Mahkamah Majistret di sini hari ini atas pertuduhan mencederakan ibu mentuanya.

P. Hemaath Kumar, 35, yang bertugas di Ibu Pejabat Polis Daerah Sentul didakwa dengan sengaja mendatangkan kecederaan terhadap wanita berusia 63 tahun itu dengan memukulnya menggunakan tangan di sebuah rumah di Bandar Baru Sri Petaling di sini pada 9.20 malam, 25 Jun lepas.

Pertuduhan dikemukakan mengikut Seksyen 323 Kanun Keseksaan dan boleh dihukum di bawah seksyen sama yang membawa hukuman penjara maksimum setahun atau denda maksimum RM2,000 atau kedua-duanya, jika sabit kesalahan. headtopics.com

Timbalan Pendakwa Raya Nadia Eleena Jamaluddin Akbal menawarkan jaminan RM4,000 terhadap tertuduh, manakala peguam Vinod Sharma yang mewakili Hemaath Kumar memohon jaminan rendah. Majistret Atiqah Mohamed @ Mohamad Saim membenarkan tertuduh diikat jamin RM800 dengan seorang penjamin dan 20 Nov ditetapkan untuk sebutan kes.

