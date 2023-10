Ancaman lanun di pantai timur Sabah ‘hampir tiada’, kata Tok Mat

Menteri Pertahanan Mohamad Hasan berkata kawasan sempadan negara khususnya di Laut Sulu sentiasa dipantau rapi bersama oleh pasukan keselamatan Malaysia dan Filipina.

KUALA LUMPUR: Pencerobohan lanun yang sering mengancam kegiatan penduduk di perairan pantai timur Sabah kini “hampir tiada”, kata Menteri Pertahanan Mohamad Hasan. Beliau berkata, ia hasil daripada dasar negara yang mengawal sempadan begitu rapi, dengan menukar pasukan keselamatan setiap tiga bulan di tiga lokasi iaitu Kudat, Kota Marudu dan Pitas.

Katanya, Kementerian Pertahanan sedang dalam perolehan menambah 16 hingga 20 unit bot pemintas laju, yang boleh menandingi bot laju digunakan lanun atau penyeludup.“Setiap masa ada enam zon berbeza yang dijaga oleh pelbagai tumbukan (pasukan), termasuk tentera udara, tentera laut, selain rejimen askar Melayu,” katanya menjawab soalan tambahan Andi Muhammad Suryady Bandy (BN-Kalabakan). headtopics.com

Andi meminta Kementerian Pertahanan menjelaskan situasi terkini perairan pantai timur Sabah sepanjang 1,733km meliputi 361 pulau daripada ancaman lanun. Mohamad berkata, kawasan sempadan negara khususnya di Laut Sulu juga sentiasa dipantau rapi secara bersama oleh pasukan keselamatan Malaysia dan Filipina.

“Daripada maklum balas, aktiviti culik atau ambil wang telah amat berkurangan. Semasa saya berada di Pulau Berhala (Sandakan), penduduk di sana gembira mereka boleh keluar ke laut sekarang tanpa ada ancaman. headtopics.com

“Kalau tak dulu mereka ini diculik dan terpaksa bayar pampasan dan peralatan perikanan mereka dirampas. Jadi kawasan pantai timur Sabah akan berada dalam kawasan amat selamat dan kehidupan seharian dapat dijalankan seperti biasa,” katanya.Mohamad berkata, Kementerian Pertahanan juga sedang membuat perolehan enam radar jarak jauh dengan peruntukan RM57 juta.

Liputan 5G di Sabah capai hampir 50%RANAU: Liputan 5G di kawasan berpenduduk di Sabah telah mencapai hampir 50 peratus setakat 30 Sept lepas, kata Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fa... Read more ⮕

Simulasi phishing tingkat kesedaran ancaman scam, kata FahmiFahmi Fadzil berkata kerajaan akan melaksanakan seawal mungkin untuk meningkatkan kesedaran keselamatan siber. Read more ⮕

Simulasi phishing tingkat kesedaran keselamatan siber, ancaman scamKOTA KINABALU: Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil mencadangkan supaya satu simulasi phishing dilaksanakan sebagai antara langkah proaktif bag... Read more ⮕

Cyber crimes in Sabah worrisome, with losses amounting to over RM100mil, says CMJOHOR BARU: A man who was driving under the influence of drugs has been arrested after crashing into the front gate of Istana Besar and two other vehicles here. Read more ⮕

Four-fold jump in Brunei trade: PhoongKota Kinabalu: Trade between Sabah and Brunei flourished four-fold in 2022 compared to 2017, said Sabah’s Minister of Industrial Development and Entrepreneurship (Mide), Datuk Phoong Jin Zhe. Read more ⮕

Dua wakil DAP Sabah mohon maaf terima gelaran DatukKota Kinabalu: Dua wakil DAP Sabah yang baru-baru ini menerima gelaran Datuk daripada Yang Dipertua Negeri memohon maaf kerana melanggar pendirian parti mereka yang tidak menerima gelaran dan anugerah sepanjang perkhidmatan politik aktif mereka. Read more ⮕