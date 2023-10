Ancaman gajah cetus kebimbangan penduduk

Dua insidne terbaharu gajah liar meuncul di kawasan perumahan dan memusnahlkan tanaman menyebabkan penduduk masih trauma dengan kehadiran hidupan liar tersebut.

Kelibat gajah liar yang sedang membawa buah kelapa itu dirakam oleh kamera litar tertutup (CCTV) rumah milik seorang penduduk di kawasan taman berkenaan. Menurutnya, dia kemudian terus bangun untuk memeriksa keadaan dan terkejut mendapati gajah tersebut sedang berkeliaran di hadapan rumah.

“Bagaimanapun, saya sempat merakam video gajah terbabit sebelum menghantarnya ke kumpulan WhatsApp perumahan kerana bimbang takut ada penduduk yang ingin ke masjid terserempak dengan liar berkenaan,” katanya ketika ditemui pemberita di sini semalam. headtopics.com

Katanya, kemunculan gajah liar itu mengejutkan penduduk kerana kawasan perumahan ini terletak di kawasan bandar Gua Musang. “Kami bimbang jika gajah liar ini muncul kembali dan berharap tindakan segera dapat diambil termasuk pemantauan daripada pihak berwajib supaya penduduk rasa lebih selamat,” ujarnya.

Mohd. Fauzi Sulaiman, 50, berkata,q kebun pisang seluas kira-kira 0.8 hektar menjadi sasaran mamalia berkenaan sejak lebih seminggu lalu berikutan sudah mengeluarkan hasil dan sudah boleh dijual. “Saya telah keluarkan modal sekitar RM7,000 untuk usahakan kebun pisang ini. Baharu sempat raih untung RM300, kini telah dirosakkan sekumpulan gajah liar dan tiada lagi yang boleh dijual. headtopics.com

“Kini saya juga dihantui rasa bimbang jika gajah-gajah liar akan turut rosakkan 100 batang pokok kelapa diusahakan lima tahun lalu dan kini sudah keluarkan hasil,” katanya ketika dihubungi di sini, hari ini.

Read more:

UMonline »

Penduduk bimbang, gajah liar ceroboh kawasan perumahanGUA MUSANG: Lebih 50 penduduk di Taman MGH disini diselebungi kebimbangan selepas seekor gajah liar muncul di kawasan perumahan itu untuk mencari makan awal pagi tadi. Read more ⮕

Pembangkang berada di belakang PM sebagai ‘perisai’ atas ‘dakwaan ancaman', kata Ahli Parlimen PNFree Malaysia Today is an independent, bi-lingual news portal with a focus on Malaysian current affairs. Since 2009, we have been presenting news and analyses round the clock, staying true to objectivity – the missing dimension in today’s news scene. Read more ⮕

Bomba saran orang ramai jauhi kawasan sungai, air terjun ketika musim tengkujuhJabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia (JBPM) menasihatkan orang ramai agar mengelak daripada melakukan sebarang aktiviti beriadah dan Read more ⮕

Penjenamaan semula, kecilkan kawasan PKP perlihatkan keselamatan ESSZone semakin kukuhKOTA KINABALU: Langkah menjenamakan semula istilah ‘perintah berkurung’ di Zon Selamat Timur Sabah (ESSZone) kepada Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) ... Read more ⮕

Kawasan Industri Jaya ditutup akibat kebocoran gas amoniaSeluruh kawasan di Taman Perindustrian Jaya, Ara Damansara, di sini ditutup selepas berlaku kebocoran gas amonia di sebuah kilang memproses Read more ⮕

Kebocoran gas amonia, kawasan Ara Damansara ditutupSehingga kini tiada sesiapa terkesan dengan kejadian itu dan penduduk berdekatan yang terhidu bau gas serta mengalami simptom pening dan muntah perlu memaklumkan kepada polis. Read more ⮕