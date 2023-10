Ammar perlu rakan sepelatih, tak kisah jika berlatih dengan Umar

menyatakan kesanggupan untuk berlatih bersama pemenang pingat emas 400 meter (m) Sukan SEA 2023 Umar Osman dalam usahanya meningkatkan prestasi.

Atlet kelahiran Johor berusia 21 tahun itu yang mencipta sensasi selepas merangkul emas acara 400m lelaki T20 (kecacatan intelektual) pada Sukan Para Asia (APG) Hangzhou 2022 baru-baru ini, berkata peluang berlatih bersama Umar semestinya dapat memperbaiki catatan masanya.

Katanya beliau juga amat memerlukan seorang rakan sepelatih yang mampu memberikan cabaran dan membantunya berlari lebih pantas menjelang Sukan Paralimpik Paris 2024. “Sekarang di Malaysia persaingan ada tetapi saya berlatih seorang saja...kalau boleh dapat berlatih dengan dia (Umar) bolehlah perbaiki masa saya nanti,” katanya ketika ditemui pada Majlis Penyerahan Hadiah Kemenangan Huawei kepada pemenang pingat APG 2022 di Majlis Sukan Negara di Bukit Jalil, hari ini. headtopics.com

Sebagai rekod, Muhammad Ammar dan Umar, yang merupakan pemegang rekod 400m kebangsaan dengan masa 46.09s, adalah rakan sepelatih dalam kem olahraga Johor bagi menghadapi Sukan Malaysia (Sukma) lepas. Dalam pada itu, Muhammad Ammar berkata selepas berjaya memecahkan rekod temasya dan Asia dengan catatan masa 47.60 saat (s) di Hangzhou, beliau menyasarkan untuk melakukan catatan 46s di Paris, tahun depan.

Menurut anak sulung daripada tiga beradik itu, latihan dan pertandingan di luar negara antara elemen yang akan turut membantunya mencapai catatan tersebut. Pada saingan final 400m lelaki T20 di Hangzhou, catatan masa 47.60s dicipta Muhammad Ammar memadam rekod temasya 49.32s milik bekas atlet negara Nasharuddin Mohd dan rekod Asia 47.80s milik Milad Ramazani Torkamani dari Iran. headtopics.com

Jenazah Badrul Muhayat dibawa pulang ke Kuala Lumpur, dikebumi di Sentul pagi esokJenazah Badrul Muhayat dibawa pulang ke Kuala Lumpur, dikebumi di Sentul pagi esok Read more ⮕

Missing woman found dead at Kuala Kurau jettyIPOH, Oct 29 — A woman reported missing on Friday was found dead at the Kuala Kurau Maritime Zone jetty near Parit Buntar yesterday. Perak police chief Datuk Seri Mohd Yusri... Read more ⮕

Body found floating near MMEA's Kuala Kurau jetty identified as 23-year-old womanForeign diplomats, business leaders and China watchers around the world joined the Chinese public in remembering Li who died on FridayMany who had first-hand experience of the former premier shared photos of him on Weibo, including his visits to disaster... Read more ⮕

Dead body found floating near MMEA jetty in Kuala KurauMELAKA: A sleeping driver caused his car to sink into the Straits of Malacca after high tide swept up the vehicle. Read more ⮕

Bangunkan silibus penjagaan tandas secara khusus di sekolahKUALA LUMPUR, 30 Okt (Bernama) -- Silibus spesifik berkaitan etika penggunaan tandas dan kepentingan menjaga kemudahan itu perlu dibangunkan secara be... Read more ⮕

Agong gesa tenaga kerja Malaysia utamakan pembelajaran sepanjang hayatKUALA LUMPUR: Tenaga kerja dan bakat rakyat Malaysia perlu digalakkan dan diilhamkan bagi menjadikan pembelajaran sepanjang hayat dan pembangunan peri... Read more ⮕