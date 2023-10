Amelia sudah bayar ganti rugi RM10,000 kepada A. Aida Production Sdn. Bhd.

KUALA LUMPUR: Pelakon Amelia Henderson yang didapati melanggar kontrak dengan A. Aida Production Sdn. Bhd., sudah menjelaskan ganti rugi nominal M10,000 kepada syarikat produksi itu, pada hari yang sama rayuannya diumumkan oleh Mahkamah Tinggi di sini, Jumaat lalu.

“Amelia sudah membayar RM10,000 itu (seperti diperintahkan) pada Jumaat lalu, ” kata peguam tersebut. Dengan keputusan itu, Amelia tidak perlu membayar lebih RM200,000 kepada syarikat produksi tersebut selepas hakim berkenaan mengetepikan keputusan Mahkamah Sesyen yang memerintahkan demikian.

“Saya tidak bersetuju dengan keputusan Mahkamah Sesyen. Selepas meneliti pernyataan Amelia secara keseluruhan, saya mendapati bahawa pandangan yang dikemukakan tidak merendahkan reputasi A. Aida Production. headtopics.com

Dalam keputusannya, Wai Hong bagaimanapun berpuas hati Amelia melanggar kontrak yang dimeterai dengan syarikat produksi itu pada 25 Januari 2022 walhal bayaran pendahuluan RM3,920 telah dibayar kepadanya.

Tindakan pelakon itu menarik diri pada saat akhir merupakan satu pelanggaran kontrak menyebabkan A. Aida Production menghantar notis penamatan kontrak pada hari yang sama penggambaran sepatutnya berlangsung. headtopics.com

