Amelia Henderson hanya perlu bayar ganti rugi nominal RM10,000

Pelakon Amelia Henderson berjaya dalam rayuannya bagi mengetepikan bayaran ganti rugi lebih RM200,000 kepada syarikat produksi A.Aida Production Sdn. Bhd.

dalam isu pelanggaran kontrak sebuah drama tahun lalu di Mahkamah Tinggu Kuala Lumpur hari ini.Sementara itu, Datuk A. Aida reda dengan keputusan mahkamah kerana sudah melunaskan tanggungjawab sebagai penerbit dengan memberi pengajaran kepada pelakon supaya menghormati kontrak.

