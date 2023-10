Amelia Henderson diarah bayar ganti rugi nominal RM10,000 kepada A. Aida

: Pelakon Amelia Henderson hari ini diperintahkan oleh Mahkamah Tinggi di sini membayar ganti rugi RM10,000 kepada penerbit filem dan drama A. Aida kerana melanggar kontrak penggambaran drama berjudul ‘Sekali Lagi Cinta Kembali’.

Amelia atau nama penuhnya Amelia Thripura Henderson, 28, perlu membayar ganti rugi RM10,000 itu dalam tempoh 14 hari bermula hari ini. Leong berkata mahkamah berpuas hati bahawa pernyataan pelakon berdarah kacukan India-Scotland dalam laman video Instagramnya tidak memfitnah A. Aida Production Sdn Bhd yang merujuk kepada syarikat milik A. Aida atau nama sebenarnya Datuk Zaidah Awang.

“Kenyataan Amelia sekadar menjelaskan bahawa skrip drama itu tidak sesuai dengan beliau selain memberi komen bahawa watak sebagai ‘Aira’ akan menjejaskan imej baiknya dalam kalangan masyarakat dan peminatnya,“ katanya. headtopics.com

“Dalam hal ini, ia juga akan menjejaskan ‘periuk nasi’ pelakon lain dan kru (produksi) kerana sesetengah daripada mereka memerlukan penggambaran ini untuk meneruskan perbelanjaan kehidupan. Bagaimanapun, dalam kes ini ia bernasib baik kerana mempunyai artis lain sebagai pengganti yang dapat ditemui dalam masa 24 jam sekali gus dapat menyelamatkan semua pihak,“ katanya.

Pada 28 Julai 2022, A. Aida Production menyaman Amelia berhubung pelanggaran kontrak drama berkenaan apabila pelakon wanita itu menarik diri di saat akhir daripada penggambaran drama tersebut.

