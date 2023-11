Air: Malaysia harap dapat belajar dari Belanda

“Saliran, terusan dan pam yang rumit dibina oleh Belanda selama berabad-abad menunjukkan penguasaan mereka terhadap pengurusan sistem air. Beliau berkata demikian selepas menghadiri Dialog Air Malaysia-Belanda kali keenam yang dianjurkan bersama kementeriannya dan Kedutaan Belanda.

Jelas beliau, Malaysia komited untuk mencapai sasaran itu selaras dengan Matlamat Pembangunan Mampan (SDGs) untuk memastikan akses kepada air bersih untuk semua. “Selain itu, meningkatkan kecekapan operasi industri air dan memberi tumpuan kepada tebatan banjir dan perlindungan pantai,” katanya.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

THESUNDAILY: Perdana Menteri Belanda Mark Rutte lakukan lawatan kerja ke MalaysiaPUTRAJAYA: Perdana Menteri Belanda Mark Rutte (gambar) akan melakukan lawatan kerja ke Malaysia mulai Selasa (31 Okt) hingga 1 Nov, lawatan kedua beli...

Source: theSundaily | Read more ⮕

UMONLINE: Sawit antara bidang dibincang semasa lawatan PM Belanda ke MalaysiaKedua-dua pemimpin dijangka menilai semula kemajuan hubungan dua hala, terutama kerjasama di dalam bidang perdagangan, pelaburan

Source: UMonline | Read more ⮕

FMTODAY: Belanda setuju sokong Malaysia pada mesyuarat MSPO DisemberTimbalan Perdana Menteri Fadillah Yusof turut berharap EU bersetuju mengiktiraf MSPO sebagai proses audit EUDR pada mesyuarat itu.

Source: fmtoday | Read more ⮕

UMONLINE: Malaysia, Belanda perkukuh hubunganPETALING JAYA: Malaysia dan Belanda memperkukuhkan hubungan bagi memperoleh manfaat untuk kedua-dua negara tersebut.

Source: UMonline | Read more ⮕

THESUNDAILY: PM: Belanda hormati pendirian Malaysia berhubung isu PalestinPUTRAJAYA: Belanda menghormati pendirian Malaysia berhubung isu Palestin serta bersetuju perlu ada langkah segera untuk menghentikan serangan Israel k...

Source: theSundaily | Read more ⮕

THESUNDAILY: PM: Malaysia dapatkan kepakaran Belanda dalam usaha tambah baik sistem tebatan banjirPUTRAJAYA: Malaysia akan mendapatkan kepakaran dari Belanda bagi menambah baik sistem tebatan banjir dalam usaha mengatasi masalah banjir dalam negara...

Source: theSundaily | Read more ⮕