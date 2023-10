Agong gesa tenaga kerja Malaysia utamakan pembelajaran sepanjang hayat

: Tenaga kerja dan bakat rakyat Malaysia perlu digalakkan dan diilhamkan bagi menjadikan pembelajaran sepanjang hayat dan pembangunan peribadi yang berterusan sebagai keutamaan untuk negara kekal kukuh dan berdaya saing pada masa hadapan.bertitah adalah mustahak bagi kerajaan dan pemain industri untuk bekerjasama mengembangkan peluang pembelajaran dan pembangunan untuk rakyat.

“Bagi meneruskan momentum pertumbuhan dan pemulihan negara, kita mesti terus melabur dalam bakat dan tenaga kerja,” titah Al-Sultan Abdullah pada pelancaran Persidangan dan Pameran Modal Insan Kebangsaan (NHCCE) 2023 di Pusat Pameran dan Perdagangan Antarabangsa Malaysia (MITEC), di sinihari ini.

Baginda bertitah KSM juga telah memperkenalkan pelbagai inisiatif untuk menyediakan peluang peningkatan kemahiran, penempatan, pekerjaan dan penjanaan pendapatan kepada golongan yang memerlukan seperti ibu tunggal, bekas banduan, warga emas dan orang kurang upaya. headtopics.com

“Dengan inisiatif yang dilakukan KSM dan usaha kolektif pemain industri, saya yakin kita boleh mencapai matlamat untuk mempunyai 35 peratus tenaga kerja mahir menjelang 2030,” titah baginda. Perubahan ini juga telah menyebabkan anjakan paradigma yang ketara kepada rakyat, perniagaan, industri dan negara, titah Baginda.

“Pokoknya, rakyat membantu negara untuk bertahan dalam tempoh ketidaktentuan ekonomi dan mereka juga membantu kita maju semasa tempoh kemakmuran ekonomi,“ titah Baginda.

