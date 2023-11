Agensi pelancongan akan dipanggil jika pelawat China tinggal lebih masa

Elemen kawalan ini susulan langkah memberikan visa ketibaan kepada pelancong China yang menaiki penerbangan terus dari negara mereka ke Kuala Lumpur, mulai 15 Okt. “Kalau kita tarik lesen dia, dia akan bimbang juga. Jadi elemen kawalan itu di situ, dengan itu memudahkan kita.”

“Dia nak datang kali kedua – notis penolakan masuk,” katanya, menjawab pertanyaan Shahidan Kassim (PN-Arau) berhubung tindakan ke atas pelawat yang tinggal lebih masa. Tahun lalu, kementerian memaklumkan lebih 1.2 juta warga China dikesan tidak keluar dari Malaysia, dalam tempoh di antara 2018 hingga 2021.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.