8.5 juta vaksin bernilai RM505 juta luput, kata PAC

Laporan Jawatankuasa Kira-kira Wang Negara mendedahkan 10% atau 8.5 juta dos vaksin Covid-19 dianggarkan bernilai RM505 juta telah luput setakat Jun lalu. (Gambar Bernama)

Berdasarkan laporan dikeluarkan di laman sesawang Parlimen hari ini, PAC berkata punca berlakunya lebihan vaksin disebabkan penerimaan rendah terhadap vaksinasi Covid-19 khususnya dos penggalak. “Punca lebihan vaksin adalah kerana sambutan vaksinasi Covid-19 yang rendah (khususnya dos penggalak) disebabkan pengambilan dos penggalak adalah secara sukarela serta takut kepada kesan sampingan vaksin ekoran penyebaran maklumat tidak benar.

Menurut laporan itu, sebanyak 72.8 juta atau 88% dos vaksin telah diberikan daripada unjuran keperluan sebanyak 83.3 juta dos. “Masalah semua ventilator berkenaan adalah titik palam ventilator yang diterima berbeza dengan titik palam yang digunakan di Malaysia. headtopics.com

Laporan turut menyebut berlaku lebihan dalam jumlah simpanan stok bagi ‘boot cover’ pada 9 Jun lalu ialah 2.23 juta dan baki stok dijangka dapat bertahan sehingga akhir 2025 berdasarkan kadar penggunaan semasa.

