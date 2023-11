655 projek rumah terbengkalai setakat September

Justeru, beliau berkata TFST mengambil pendirian bahawa kebajikan pembeli yang menjadi mangsa projek perumahan bermasalah perlu dibela dalam tempoh pemaju menyiapkan projek dikategorikan lewat, sakit dan terbengkalai itu.

“Pasukan petugas ini turut melaksanakan pelbagai ikhtiar melalui sesi libat urus dijalankan dan diharapkan menjadi ruang untuk semua pihak meneliti serta mengenal pasti isu utama yang menjejaskan industri perumahan,” katanya dalam kenyataan.

“Melalui seminar ini, pemaju perumahan, pemaju penyelamat serta pelikuidasi berpeluang berkongsi pengalaman, menyampaikan hala tuju baharu serta penambahbaikan yang boleh dilaksanakan dalam usaha pemulihan projek terbengkalai.”

Akmal Nasrullah berkata KPKT mencapai kejayaan signifikan dalam pemulihan projek perumahan swasta sakit dan terbengkalai, apabila 301 projek sakit dan terbengkalai merangkumi 38,752 rumah dengan GDV RM28.88 bilion berjaya dipulihkan setakat 30 Sept lepas.

