655 projek rumah lewat, sakit dan terbengkalai direkodkan setakat 30 Sept

“TFST boleh mempertimbangkan supaya projek di bawah program perumahan kerajaan atau pihak berkuasa negeri seperti projek-projek ini dicadangkan menerima manfaat daripada Dana Jaminan Khas berjumlah RM1 bilion seperti diumumkan dalam Belanjawan MADANI 2024 apabila diluluskan kelak.

Selain itu, katanya Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan (KPKT) merancang mengadakan Seminar Pemulihan Projek Perumahan Swasta Terbengkalai pada 16 Nov ini bagi mewujudkan jalinan kolaborasi, pendekatan strategik dan perkongsian pengalaman pihak berkepentingan terlibat, dalam usaha pemulihan projek perumahan swasta terbengkalai.

Beliau berkata KPKT melalui TFST komited meneruskan agenda nasional dalam membantu pemulihan setiap projek perumahan swasta bermasalah dalam kategori lewat, sakit atau terbengkalai bagi memastikan kepentingan pembeli rumah terpelihara seterusnya mengurangkan beban rakyat.

Akmal Nasrullah berkata ia meliputi 293 projek dengan 37,392 unit rumah daripada kategori sakit, manakala lapan projek dengan 1,360 unit rumah dalam kategori terbengkalai.

