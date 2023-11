600 penduduk ‘penat’ berebut lif setiap hari

Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

UMONLINE: MyAirline didakwa tak bayar gaji, kakitangan lapor polisDidakwa tidak dibayar gaji dua bulan sejak September lalu, selain tidak diperlakukan dengan adil.

Source: UMonline | Read more ⮕

UMONLINE: Gaza terkini: Tidak tahan dengan pembunuhan beramai-ramai di Gaza, pegawai PBB letak jawatanPengarah pejabat Pesuruhjaya Tinggi Hak Asasi Manusia, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) di New York telah meletak jawatan sebagai protes

Source: UMonline | Read more ⮕

UMONLINE: Hafizh tidak lagi berlumba superbikeHafizh Syahrin tidak lagi akan beraksi di Kejuaraan Superbike Dunia selepas kontrak­nya bersama Petronas MIE Racing Honda tidak disambung.

Source: UMonline | Read more ⮕

UMONLINE: Biarlah usia tua kami dalam gembira – Sabri dan Angelina tidak letak harapan miliki zuriatBiarlah usia tua kami dalam gembira - Sabri dan Angelina tidak letak harapan miliki zuriat

Source: UMonline | Read more ⮕

UMONLINE: (PARLIMEN) Perbandingan antara penjajahan Rusia, Israel terhadap Palestin tidak munasabah(PARLIMEN) Perbandingan antara penjajahan Rusia, Israel terhadap Palestin tidak munasabah

Source: UMonline | Read more ⮕

THERAKYATPOST: [Video] Ustazah Asma’ Tegur Dialog Drama Tidak Sensitif, Maki Mak Mertua Di Tanah SuciUstazah Asma’ Harun turut merasakan perlu ada permohonan maaf dari pihak terlibat atas keterlanjuran penggunaan dialog berkenaan.

Source: therakyatpost | Read more ⮕