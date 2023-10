60 projek PoP Fasa 1 berjaya disiapkan di Sabah: Fahmi

Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil berkata pelaksanaan fasa seterusnya projek itu di Sabah akan melibatkan 636 kawasan dan dalam masa sama satu kertas kerja dibuat untuk mengenal pasti masalah seperti kelewatan yang dihadapi semasa pelaksanaan PoP Fasa 1.“Kita difahamkan terdapat pelbagai masalah dihadapi menyebabkan projek PoP Fasa 1 mengalami kelewatan seperti isu permit, isu caj...kita mahu masalah ini diatasi bagi memastikan kelancaran PoP Fasa 2,” katanya.

Beliau berkata demikian ketika berucap merasmikan PoP Zon Industri di Kampung Lapasan, Telipok di sini hari ini, yang turut dihadiri Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Sabah Datuk Mohd Arifin Mohd Arif dan Ahli Parlimen Tuaran Datuk Seri Wilfred Madius Tangau.

Dalam pada itu, katanya satu lokasi PoP di Taman Perindustrian Kota Kinabalu (KKIP) telah disiapkan melibatkan KKIP Zon Industri 7, manakala tiga lagi PoP sedang disiapkan, dengan keempat-empat PoP itu akan menyediakan kemudahan Internet kelajuan tinggi kepada 400 premis di kawasan berkenaan. headtopics.com

Fahmi berkata bagi kawasan Parlimen Sepanggar, tiga PoP telah disiapkan dengan sekurang-kurangnya 300 premis sedia untuk dilanggan.Beliau berkata sokongan infrastruktur jalur lebar gentian optik berkelajuan tinggi dan stabil itu, akan menyediakan kebolehcapaian pendigitalan yang cekap dan berupaya menggalakkan pengembangan aktiviti industri, meningkatkan pelaburan khususnya di kawasan industri baharu.

“Ia juga membolehkan capaian kepada maklumat yang lebih luas, menggalakkan pemindahan teknologi di peringkat global serta pemprosesan automasi lebih baik bagi membantu industri mengadaptasi cabaran dan peluang perniagaan dalam era ekonomi digital.“Selain itu, inisiatif ini juga akan memberi peluang kepada peningkatan ekonomi digital di luar bandar. headtopics.com

Menurutnya kerajaan memahami keperluan kesalinghubungan Internet untuk rakyat, justeru kementeriannya sedang giat merlaksanakan Pelan Jalinan Digital Negara (Jendela) untuk memberikan capaian Internet lebih baik di kawasan di bandar, luar bandar serta pedalaman.

5G network in Sabah reaches almost 50% COPA- FahmiRANAU: The 5G network in Sabah has reached almost 50 per cent coverage of populated areas (COPA) as of last Sept 30, said Communications and Digital M... Read more ⮕

Starlink benefitting 500 Kg Langsat, Sabah residents, says FahmiOne of the 12 boys rescued from a flooded cave in Chiang Rai in 2018 committed suicide while at school in the UK, BBC News said citing a coroner report. Read more ⮕

5G network in Sabah reaches almost 50 per cent Copa: FahmiRANAU: The 5G network in Sabah has reached almost 50 per cent coverage of populated areas (Copa) as of last Sept 30, said Communications and Digital Minister Fahmi Fadzil. Read more ⮕

60 out of 67 PoP Phase 1 projects completed in SabahTUARAN: A total of 60 out of the 67 Point of Presence (PoP) projects planned under Phase 1 have been completed so far, involving at least 6,000 premises that will receive high-speed broadband internet services throughout Sabah. Read more ⮕

60 out of 67 PoP Phase 1 projects completed in SabahTUARAN: A total of 60 out of the 67 Point of Presence (PoP) projects planned under Phase 1 have been completed so far, involving at least 6,000 premis... Read more ⮕

Implement phishing simulations to raise awareness of scams, cyber security, says FahmiJOHOR BARU: Johor Ruler Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar has been known to be one of the few leaders who never shies away from speaking His Majesty’s mind, especially when it comes to the welfare of his subjects. Read more ⮕