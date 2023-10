59 pengunjung pusat hiburan positif ketamin ditahan

: Polis Melaka menahan 59 pengunjung sebuah pusat hiburan di Melaka Raya di sini semalam kerana positif dadah jenis ketamin.

Ketua Polis Daerah Melaka Tengah ACP Christopher Patit berkata kesemua mereka yang terdiri daripada 30 lelaki dan 29 wanita berusia lingkungan 20 hingga 50-an itu ditahan dalam serbuan kira-kira 3 petang.

“Dalam serbuan berkenaan, pihak polis pada mulanya memeriksa sebanyak 108 pengunjung yang berada dalam pusat hiburan tersebut namun hasil ujian saringan air kencing yang dijalankan ke atas mereka mendapati 59 orang daripadanya positif ketamin. headtopics.com

“Kesemua mereka yang positif dadah direman selama empat hari bermula hari ini bagi membantu siasatan di bawah Seksyen 15(1)(a) Akta Dadah Berbahaya 1952,“ katanya dalam kenyataan di sini hari ini. Beliau berkata pihak polis tidak akan berkompromi dengan pengusaha pusat hiburan sekiranya dikesan melanggar undang-undang dan orang ramai diminta menyalurkan maklumat di talian 06-284222. -

MYAirline: Polis tidak tolak kemungkinan ada tangkapan lain'Seorang lelaki berperanan sebagai peguam i-serve telah diberikan jamin polis, semalam di Balai Polis Pudu. Read more ⮕

MYAirline: Polis tidak tolak kemungkinan ada tangkapan lain'Seorang lelaki berperanan sebagai peguam i-serve telah diberikan jamin polis, semalam di Balai Polis Pudu. Read more ⮕

Roof of Melaka school blown away by strong windsPETALING JAYA: Three people were injured when a section of the ceiling at the Megah Rise Mall here collapsed during the heavy downpour on Saturday (Oct 28) afternoon. Read more ⮕

Cops nab 59, including 29 women, in anti-drug op at Melaka entertainment outletGEORGE TOWN: One of the oldest nasi kandar restaurants in the country has ceased to serve its meals at RM5 under Menu Rahmah after the cost of ingredients becomes “unbearable”. Hameediyah Restaurant director Muhammad Riyaaz Syed Ibrahim said it had to stop serving Menu Rahmah last month. Read more ⮕

Melaka CM extends early Deepavali greetings to Hindu civil servants, contract staffWong and her boyfriend Lai Man Wang held a low-key wedding at a private outdoor venue in Hong Kong on Friday. Read more ⮕

Melaka capai sasaran kuota GPPK RM1 jutaMelaka berjaya mencapai sasaran RM1 juta kuota diperuntukkan menerusi Geran Pertubuhan Prihatin Komuniti (GPPK) apabila Jabatan Pendaftaran Read more ⮕