55% Rakyat Malaysia Berbelanja Sama Banyak Atau Lebih Daripada Gaji Setiap Bulan

Dalam keadaan ekonomi global yang semakin mencabar ini, setiap orang haruslah bijak dalam mengurus kewangan mereka.

RinggitPlus pada baru-baru ini telah mengumumkan keputusan RinggitPlus Malaysian Financial Literacy Survey 2023 (RMFLS) yang memberi gambaran tentang perilaku kewangan rakyat Malaysia selain mendedahkan cabaran yang dihadapi oleh orang ramai.

71% responden hanya mampu menyimpan kurang RM500 pada setiap bulan Selain itu, pada tahun ini juga sebanyak 71% daripada responden hanya mampu menyimpan kurang daripada RM500 hasil pendapatan mereka pada setiap bulan. headtopics.com

Pendek kata, tiada simpanan untuk kegunaan kecemasan atau masa akan datang yang dapat dilakukan pada setiap bulan. 3 tindakan utama dilakukan rakyat Malaysia untuk memperbaiki keadaan kewangan Menurut RinggitPlus lagi, mengikut kaji selidik yang dijalankan, 94% responden mengambil langkah proaktif dengan melakukan tiga tindakan utama iaitu memotong belanja aktiviti riadah, kurang makan di luar dan mengawasi perbelanjaan dengan teliti.

Read more:

therakyatpost »

Dewan Rakyat: Hishammuddin dakwa rakyat belum rasa selesa, masih resah dengan ekonomi semasaWalaupun Belanjawan 2024 menunjukkan refleksi kadar inflasi semakin pulih, namun kesan sebenar di peringkat rakyat belum dapat dirasai Read more ⮕

Dewan Rakyat: Dakwa doakan kerajaan bertemu ajal, Ahli Parlimen dikecam di Dewan Rakyat: Ahli Parlimen Pasir Puteh, Datuk Dr. Nik Muhammad Zawawi Salleh menimbulkan kekecohan apabila didakwa menyatakan kerajaan akan bertemu Read more ⮕

McDonald’s Malaysia Perjelas Tidak Terlibat Dengan Isu Penindasan Rakyat PalestinMcDonald's Malaysia menegaskan bahawa pembayaran royalti kepada McDonald's Corporation tidak digunakan untuk menindas rakyat Palestin. Read more ⮕

Dewan Rakyat: Pengeluaran getah tempatan terlalu rendah punca Malaysia terus import dari luar negaraJumlah pengeluaran getah tempatan lebih rendah berbanding permintaan sektor industri pembuatan barangan getah menyebabkan Malaysia Read more ⮕

CelcomDigi powers Bank Rakyat as Malaysia’s first 5G-connected bankFirst phase will see Bank Rakyat’s ‘Bank Bergerak’ fleet equipped with 5G Future-proof banking ops & services to enrich customers’ banking experience Bank Rakyat has announced its move into a new era of digital banking, powered by CelcomDigi Bhd, marking a significant milestone in its digitalization journey, as it aims to future-proof its banking... Read more ⮕

Sindiket Macau Scam: Penghantaran pulang baki 37 rakyat Malaysia dijadualkan secara berperingkatPUTRAJAYA: Penghantaran pulang baki 37 orang rakyat Malaysia yang merupakan mangsa pemerdagangan manusia sindiket Macau Scam yang diselamatkan pihak p... Read more ⮕