5 direman berkait siasatan pengasas MYAirline

Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial (JSJK) Bukit Aman Ramli Yoosuf berkata perintah reman diperoleh di Mahkamah Majistret Kuala Lumpur hari ini. (Gambar Bernama)

Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial (JSJK) Bukit Aman, Ramli Yoosuf, berkata reman yang diperoleh di Mahkamah Majistret Kuala Lumpur hari ini, turut melibatkan suspek yang juga seorang peguam kanan.

Semalam, polis menahan empat lagi individu sebagai sebahagian daripada siasatan berterusan ke atas Goh. Dua daripada mereka yang ditahan adalah wanita berusia awal 30-an, dan bekerja untuk i-Serve Online Mall Sdn Bhd. Yang ketiga, lelaki berusia 48 tahun, menganggotai lembaga pengarah MYAirline. headtopics.com

Penahanan mereka dibuat beberapa hari selepas polis menahan seorang lelaki berusia 40-an, yang merupakan pemegang saham dalam i-Serve.

