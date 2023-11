32 peratus daripada 70,000 pesakit HIV tidak jalani rawatan

Pengarah Bahagian Kawalan Penyakit, Kementerian Kesihatan Malaysia, Dr. Anita Suleiman berkata, golongan tersebut didapati malu dengan persepsi negatif masyarakat punca utama pesakit tidak tampil jalani rawatan.

“Hanya 68 peratus sahaja daripada jumlah keseluruhan individu penghidap HIV hadir menerima rawatan di seluruh negara. Kita bimbang, selebihnya itu kerana ketidakhadiran tampil boleh tingkatkan risiko penularan.

“Mereka yang dijangkiti sekiranya mengambil rawatan dan capai tahap virus tidak dapat dikesan atau ‘undetectable’, kebarangkalian untuk penularan dapat dikurangkan sehingga 96 peratus. “Kita galakan agar semua yang tahu diri mereka positif HIV agar mulakan rawatan segera, jangan teragak-agak. Mereka yang berisiko tinggi pula tetapi masih belum tahu status buatlah ujian secepat mungkin,” katanya.

Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas Majlis Pelancaran Memacu Kehidupan Rumah Kebajikan Program Cili Boh Cakna di Baitul Cakna Kampung Pelandan, dekat sini, hari ini. Pada majlis berkenaan, Yayasan Petronas menyampaikan sumbangan bernilai RM298,100 bagi membantu kembangkan lagi perusahaan cili boh diusahakan penghuni rumah kebajikan tersebut.

Sumbangan disampaikan Ketua Operasi Yayasan Petronas, Tengku Noraida Tengku Mahmood kepada Pengerusi Yayasan AIDS Malaysia, Prof. Datuk Dr. Adeeba Kamaruzaman. Menurut Tengku Noraida, sumbangan itu kesinambungan kerjasama telah termeterai di antara Yayasan Petronas dan Yayasan AIDS Malaysia sebagai usaha membantu anggota komuniti yang terkesan oleh HIV. – UTUSAN

