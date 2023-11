24 buah rumah di Pendang rosak dilanda ribut

Kejadian kira-kira 4.30 petang itu melibatkan 23 rumah di Taman Sri Delima, Jalan Jenun, manakala sebuah rumah di Kampung Pulau Machang, di sini. Pegawai Angkatan Pertahanan Awam (APM) Daerah Pendang, Leftenan (PA) Yuslina Yusoff berkata, seramai 72 mangsa dari kedua-dua kawasan perumahan itu terjejas dalam kejadian terbabit.

“Anggota kita yang membuat pemantauan mendapati tiada mangsa yang cedera. Sehingga kini tiada pusat pemindahan sementara (PPS) dibuka dan mangsa kini menginap di rumah saudara mereka di kawasan berhampiran,” katanya ketika dihubungi.

Menurutnya, ribut turut menyebabkan beberapa kejadian pokok tumbang di Perumahan Keda Asam Jawa dan lokasi berdekatan Klinik Kesihatan Pendang hingga menghalang lalu lintas. “Kita turut membersihkan kawasan itu dengan memotong pokok yang tumbang untuk memudahkan pengguna di laluan berkenaan. Orang ramai diingatkan supaya mengambil langkah berjaga-jaga kerana keadaan cuaca tidak menentu sekarang,” katanya. –UTUSAN

