20 tan bantuan ke Gaza minggu depan

Bantuan tersebut digerakkan Sekretariat Ops Ihsan hasil kerjasama dengan agensi dan badan bukan kerajaan (NGO) yang sehingga kini berjaya mengumpulkan kira-kira 50 tan barangan bantuan kemanusiaan bernilai RM7 juta.

Menurutnya, Ops Ihsan terhasil melalui kerjasama dengan Kementerian Luar Negeri (KLN) dan agensi kerajaan sebagai inisiatif terkehadapan di dalam merangkumkan usaha NGO atas pendekatan solidariti bagi usaha bantuan kemanusiaan ke Palestin.

“Ops Ihsan ialah cetusan idea Kementerian Luar Negeri dengan NGO-NGO berjaya mengatur gerak pengumpulan barangan bantuan kemanusiaan yang amat diperlukan oleh penduduk Gaza dalam tempoh kurang 48 jam iaitu pada Sabtu dan Ahad lepas. headtopics.com

Beliau berkata, Ops Ihsan ini juga adalah hasil kerjasama yang digerakkan oleh Malaysia Humanitarian Aid and Relief (MAHAR), Global Peace Mission (GPM) Malaysia, Red A Humanitarian Development Global, MERCY Malaysia, Pertubuhan Ihsan Johor, dan BeVital sebagai koordinator utama dan mendapat sokongan dan kerjasama padu 38 buah badan bukan kerajaan yang lain.

Jismi yang juga merupakan Presiden MAHAR berkata, pengurusan barang-barang sumbangan yang diterima kini berada di peringkat akhir untuk dimuktamadkan berdasarkan keperluan utama.

