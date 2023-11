2 kanak-kanak lemas dalam kolam udang

Mangsa dikenal pasti sebagai Muhammad Aidil Adha Mohd Ali, 5, serta sepupunya, Muhammad Syafiq Amsyar Abdul Syahid, 3. “Muhammad Aidil merupakan anak keenam daripada tujuh beradik dan selalu ikut saya ketika saya bekerja di kolam udang.

Mohd Ali berkata usaha mencari kanak-kanak itu akhirnya membawa kepada penemuan jasad mereka di dalam kolam udang, selepas pukat di dalam kolam ditarik ke atas. “Bila tarik pukat kali pertama, terus dapat sepupunya, tarik kali kedua tak dapat, tarik ketiga baru dapat anak saya,” katanya.

