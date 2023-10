2,000 penunggang motosikal ‘bingitkan’ Festival D’ Kukup

PONTIAN: Deruan enjin motosikal termasuk yang berkuasa tinggi memeriahkan hari terakhir Festival D’ Kukup di Pantai Rambah dengan kehadiran kira-kira 2,000 penunggang dalam program ‘Motorday’, di sini semalam.

Ahli Dewan Undangan Negeri (ADUN) Kukup, Datuk Jefridin Atan dalam ucapan ringkasnya mencadangkan supaya Taman Rekreasi Rambah sebagai salah satu destinasi ‘mat motor’ untuk berkumpul mengadakan aktiviti mereka.

Turut hadir, Ketua Bahagian Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik, Ibu pejabat Polis Daerah (IPD) Pontian, Asisten Superintenden Rizal Ahmad yang mewakili Ketua Polis Daerah Pontian, Superintenden Mohammad Shofee Tayib. headtopics.com

Sempena program tersebut turut adakan dialog ringkas antara pihak polis dan para peserta program termasuk tentang kesalahan utama yang sering dilakukan orang ramai ketika operasi atau pemeriksaan dijalankan, iaitu tidak mempunyai lesen memandu, kenderaan tiada cukai jalan dan tiada perlindungan insurans.

Sementara itu, dua pemilik motosikal ‘retro’, Harizan Ahmad, 46, dan Guntor Kamari, 59, antara ribuan peserta yang menyertai ‘Motorday’ yang datang dari Paloh, Kluang.

12,000 pemancing ‘serbu’ Pantai Rekreasi RambahPONTIAN: Kira-kira 1,200 pemancing 'serbu' Pantai Rekreasi Rambah untuk merebut hadiah berjumlah RM157,000 sempena Festival D’ Kukup Read more ⮕

Man loses RM160,000 in online investment scamPolice say the company manager in Sarawak fell for an advertisement on social media. Read more ⮕

Pengurus syarikat rugi RM160,000 terpedaya pelaburan di WhatsAppPolis berkata, mangsa 40-an itu pada mulanya tertarik dengan iklan belajar pelaburan dalam talian semasa melayari Facebook bulan lalu. Read more ⮕

Gib Idris diuji masalah jantung, perlu RM15,000 untuk rawatanSelepas disahkan menghidap masalah jantung, dia tidak lagi mendapat peluang pekerjaan kerana rata-rata bimbang untuk mengambilnya ekoran masalah kesihatan dihidapinya itu. Read more ⮕

All govt schools to receive RM70,000 each for repairsHow an innocuous fruit became a fighting symbol for the Palestinians. Read more ⮕

UMK kumpul derma untuk Palestin, sasar lebih RM20,000BACHOK: Universiti Malaysia Kelantan (UMK) menyasar mengumpul dana lebih RM20,000 bagi membantu rakyat Palestin yang sedang ditindas oleh rejim Zionis ketika ini. Read more ⮕