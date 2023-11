110 pelajar asnaf, B40 di Cheras terima bantuan YBR

Pengerusi YBR, Datuk Philip Benedict Lasimbang berkata, objektif bantuan tersebut adalah untuk menyediakan bantuan kewangan kepada penerima yang layak sebagai permulaan memulakan semester atau menyediakan peralatan pengajian diperlukan terutama bagi kumpulan pelajar dari kalangan asnaf dan keluarga B40.

Kata beliau, YBR akan berusaha untuk membantu lebih ramai pelajar dalam kalangan B40 untuk memulakan mahupun menyambung pengajian sedia ada bagi memastikan beban kewangan perlu ditanggung oleh keluarga mereka dapat dikurangkan terutama di kawasan luar bandar.

“YBR juga menyambut baik inisiatif Perdana Menteri, Datuk Seri Anwar Ibrahim di dalam pembentangan Belanjawan bagi tahun 2024 di mana beliau mengarahkan semua IPTA untuk mengehadkan bayaran semasa pendaftaran tidak melebihi RM1,500.

“Malah, bagi kemasukan pelajar yang kurang kemampuan untuk membayar, yuran pendaftaran tidak akan di tolak sehingga pelajar tersebut menerima bantuan pinjaman pendidikan. “Bagi meneruskan usaha dalam menyediakan pelajar-pelajar dan golongan muda akses pendidikan yang berkualiti, inisiatif ini diharapkan memberi semangat kepada pelajar-pelajar di luar sana untuk meneruskan pengajian ke peringkat tertier dan seterusnya meningkatkan pembangunan modal insan negara,” katanya dalam satu kenyataan, hari ini.

Majlis Perasmian Bantuan Awal Pengajian YBR disempurnakan oleh Ahli Parlimen Bandar Tun Razak, Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail di Pusat Belia Antarabangsa (IYC) Bandar Tun Razak, Kuala Lumpur.

