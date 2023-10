104 lokasi cerun sangat kritikal

Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website.

1 daripada 3 rakyat kongsi kata laluan perbankan, kata timbalan gabenor BNMAdnan Zaylani Mohamad Zahid berkata, lebih 70% rakyat Malaysia tidak mengendahkan faktor keselamatan ketika berurusan di platform kewangan digital. Read more ⮕

Mangsa banjir di Perak menurun pagi iniIPOH: Jumlah mangsa banjir di Perak mencatatkan penurunan iaitu 263 orang daripada 76 keluarga pagi ini berbanding 269 orang daripada 78 keluarga mala... Read more ⮕

Kuasa veto halang gencatan senjata di Gaza, kata Dr MDr Mahathir Mohamad berkata PBB dilihat tiada kuasa selain daripada perubatan kepada penduduk di Gaza. Read more ⮕

Ramai bersikap ‘jangka pendek’ dalam pengurusan kewangan, kata gabenor BNMAbdul Rasheed Ghaffour berkata separuh daripada rakyat sukar menyediakan RM1,000 bagi kecemasan. Read more ⮕

1 PPS dibuka selepas Kedah dilanda ributPPS Taman Gurun Jaya di Sungai Petani dibuka pada 7.40 malam tadi bagi menempatkan 11 mangsa daripada tiga keluarga. Read more ⮕

Liga Super: Kijang Hijau berjaya elak jadi lauk Harimau SelatanKOTA BHARU: Skuad Kijang Hijau berjaya mengelak daripada menjadi 'lauk' Harimau Selatan apabila tewas 0-2 di tangan juara Liga Super itu pada aksidi Stadium Sultan Muhammad IV, di sini sebentar tadi. Read more ⮕