Zara Hair lanza la colección Glitter in Gold para iluminar el cabello en Navidad

No hay nada más festivo en esta época del año que purpurina en el cabello para iluminar hasta los días más fríos y las noches más largas. En esta época de cenas de empresa, fiestas con la familia, los amigos, la ciudad iluminada, Zara Hair lanza la colección Glitter in Gold, perfecta para transformar hasta el look de cabello más sencillo en un derroche de espíritu festivo con unos sencillos pasos, al alcance incluso de las manos más inexpertas.

Esto no es un tinte permanente, sino un set de cuatro productos, dos para peinar, un gel con glitter y una laca, junto con un peine y un juego de horquillas doradas diseñados con el renombrado estilista, director creativo y colaborador de Zara desde hace mucho tiempo, Guido Palau, cuya visión rebelde ha construido una firma reconocible en el mundo de la mod





