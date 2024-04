Yves Pagès: un escritor multifacético

Yves Pagès (París, 1963) ha sido de todo en su vida: vigilante, editor, actor y escritor. Ser muchas personas, asegura, le permite desplegarse en la imaginación. “Acabo de cumplir 60 años, sí he hecho muchas cosas en mi vida, he sido muchas personas a la vez.

Hice muchos trabajos, impartí clases pero fue siempre de manera precaria, después me volví escritor pero tampoco deja mucho dinero (risas) y ahora soy editor en Verticales, una editorial muy importante en Francia y todo lo que he hecho y que tienen en común es que trabajo con las palabras”, dijo el escritor a MILENIO. Yves Pagès pasó fugazmente por México y presentó el libro A punta de retratos publicado por la editorial Canta Mares.“Para mí representa romper con las convicciones de la novel

