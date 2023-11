Ya hay fecha para el cierre del tramo de Balderas-Observatorio de la Línea 1 del Metro

En conferencia, el mandatario capitalino anunció que el próximo miércoles 8 de noviembre es el último día de funciones del tramo de Balderas a Observatorio que recorre las estaciones: Balderas, Cuauhtémoc, Insurgentes, Sevilla, Chapultepec, Juanacatlán, Tacubaya y Observatorio.

El morenista, aseguró que la fecha de cierre “tiene que ver con los calendarios pactados con las empresas y con el objetivo de cumplir los plazos para que, antes que termine esta administración, estén concluidas estas obras, por lo tanto es importante empezar ya”. Circuito 4: Alameda Tacubaya- Balderas.

Además, comentó, la Línea 7 del Metrobús habilitará una ruta de Tacubaya a la estación París y la Línea 2, que recorre de Tepalcates a Tacubaya, también será reforzada. Respecto al Sistema de Transportes Eléctricos (STE) Trolebús, Lajous Loaeza explicó que la línea que recorre Pantitlán-Chapultepec continuará brindando servicio.

Cambio y sustitución de la red de corriente alterna en 15Kv, de cambio de alimentación de baja tensión (fuerza y alumbrado) de 230 v y de la Red de Comunicación. Renovación de locales técnicos con sustitución integral de equipamiento.Cable radiante.

Sustitución total del sistema “obsoleto” del Pilotaje Automático (PA) 135 por sistema de última generación de control y seguimiento de trenes (CBTC).

