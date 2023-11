Xolos vs Tigres: ¿Dónde y a qué hora VER partido HOY de la Liga MX 2023?

com/CFeWD0Voi6— Xolos ???? (@Xolos) October 31, 2023 Por su parte Tigres también viene con muy buena racha, sin haber perdido sus últimos 6 partidos, su última derrota fue en la jornada 8 cuando perdió ante Atlas 2-0, pero desde ahí ha logrado empatar 2 y ganar 4, su victoria más reciente se dio como visitante, cuando humillaron a Chivas con un aplastante 4-0 en el Estadio Jalisco.

