Xolos consigue sorpresivo triunfo frente a unos irreconocibles Tigres

com/rnmm5vVQYQ— FOX Sports MX (@FOXSportsMX) November 2, 2023 Al ver que no había mucha generación al frente, Siboldi decidió mandar a Nico Ibáñez y Ozziel Herrera y sacó a Gignac y Córdova, quienes pasaron desapercibidos todo el juego. Los minutos pasaban y no se veía por donde lograran acortar distancia en el marcador, mientras que Xolos estaba agazapado esperando un contragolpe para aumentar la ventaja.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

MILENIO: Xolos vs Tigres: ¿Dónde y a qué hora VER partido HOY de la Liga MX 2023?Xolos vs Tigres: Conoce todos los detalles de horario, dónde ver y como ver EN VIVO el partido de la jornada 15 del Apertura 2023.

Fuente: Milenio | Leer más ⮕

RECORD_MEXICO: Xolos vs Tigres EN VIVO Liga MX Apertura 2023 Jornada 15Los actuales campeones se meterán a la perrera buscando salir con los tres puntos

Fuente: record_mexico | Leer más ⮕

MEDIOTIEMPO: Tigres es exhibido por Miguel Herrera y Xolos entra a puestos de LiguillaMadrigal y Blanco pusieron a Tijuana en zona de Liguilla.

Fuente: mediotiempo | Leer más ⮕

MEDIOTIEMPO: Tigres y Miguel Herrera se reencuentran en Tijuana casi un año después de su despidoEl Piojo enfrentará por primera vez al equipo que dirigió durante año y medio y llamó ‘viejos’.

Fuente: mediotiempo | Leer más ⮕

TELEVISA DEPORTES: Club Tijuana vs TigresClub Tijuana vs Tigres

Fuente: Televisa Deportes | Leer más ⮕

TUDNMEX: Club Tijuana vs TigresClub Tijuana vs Tigres

Fuente: TUDNMEX | Leer más ⮕