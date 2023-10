Xiaomi presenta HyperOS, su nuevo sistema operativo ¿En cuáles dispositivos estará disponible?

Las últimas semanas han sido de mucha información generada desde la compañía china Xiaomi y no es para menos pues su nueva era está por arrancar. Se trata de la presentación del sistema operativo HyperOS, el cual marcará el inicio de una nueva etapa donde el sistema operativo está pensado como una experiencia de usuario más allá de los teléfonos inteligentes, prácticamente una herramienta tecnológica para la vida diaria.

El peso de HyperOS será de 8,75 GB y también está pensado para los videojuegos móviles haciendo ajustes en tiempo real sobre la prioridad de procesos, lo cual resulta en tasas de cuadros por segundo con mayor estabilidad al correr un título demandante.

We are thrilled to unveil our remarkable achievement after 13 years of technological exploration, #XiaomiHyperOS. This revolutionary operating system will transform our user experience into a world of new possibilities!— Xiaomi (@Xiaomi) October 26, 2023 Luego, el segundo objetivo es la Conectividad inteligente entre extremos, la cual se fundamenta en la idea del ecosistema HyperConnect que permitirá al usuario de Xiaomi conectarse e interactuar con otros dispositivos y familias de la compañía, incluyendo automóviles y tecnologías aplicadas en el hogar que la convierten en una casa... headtopics.com

El tercer objetivo es la Inteligencia proactiva que funcionará con la tecnología de inteligencia artificial HyperMind cuya misión será aprender de las preferencias y patrones de uso del usuario para brindar una experiencia personalizada.

¿En qué dispositivos se lanzará HyperOS de Xiaomi? Tal como señalaron los reportes, previos, el objetivo de Xiaomi es construir un ecosistema que funcione con HyperOS y el primer paso para ello es que su nueva línea de dispositivos tenga instalado el nuevo sistema operativo, sin embargo se ha señalado que próximamente habrá oportunidad para que los equipos recientes que usan MIUI puedan mudarse a HyperOS. headtopics.com

Leer más:

LevelUPcom »

HyperOS ya es oficial: todas las novedades que llegarán a tu móvil XiaomiHyperOS llega a los móviles Xiaomi con una interfaz renovada, funciones de IA y mejor conexión entre dispositivos. Leer más ⮕

Xiaomi se lanza a la yugular del iPhone 15 con los nuevos Xiaomi 14 y Xiaomi 14 ProXiaomi ha presentado los nuevos Xiaomi 14 y Xiaomi 14 Pro, sus nuevos buques insignia para lanzarse a la yugular del iPhone 15. Leer más ⮕

Hogares pobres en México gastan más en salud y menos en educación tras la pandemiaPara la décima parte de la población más pobre del país, los gastos en salud en 2020 representaron 5% de su ingreso corriente Leer más ⮕

Santiago Giménez se convierte en el cuarto mexicano en marcar un doblete en ChampionsEl delantero mexicano hizo historia con Feyenoord durante su debut en el torneo contra Lazio. Leer más ⮕

Orbia cae en tercer trimestre por desaceleración en la demanda y menores precios en PVCLas ventas netas de la empresa entre julio a septiembre de 2023 fueron de mil 946 millones de dólares, 13.7 por ciento por debajo del año pasado. Leer más ⮕

Baja desempleo en México, pese a retroceso en ocupación informal en septiembre: InegiDe acuerdo con el Inegi, la Tasa de Informalidad Laboral representa 54.3% de la población ocupada en septiembre. Aquí la información.. Leer más ⮕